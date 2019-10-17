Вильнюс, , 14:09 — REGNUM Несмотря на политическое соглашение между партиями, правительство Литвы не выполняет своего обязательства по наращиванию расходов на оборону, считает председатель оппозиционной парламентской партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Об этом лидер консерваторов заявил сегодня, 17 октября, после встречи с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом. Ландсбергис указывает на подписанную договорённость всех партий увеличить финансирование обороны до 2,5% от ВВП до 2030 года. При этом из-за роста ВВП в 2019 году выше, чем предполагалось при вёрстке бюджета в 2018 году, весь оборонный бюджет этого года оказался соизмерим 1,96% от ВВП и для сохранения минимальной обязательной планке правительство в конце октября намерено взять кредит в 30 млн. евро, тогда расходы на оборону составят 2,02% от ВВП.

Однако, по словам Ландсбергиса, сохранение этого же порога финансирования в 2020 году демонстрирует, что Литва попросту не успеет прийти к показателю в 2,5% к 2030 году. Кароблис в свою очередь признал, что от графика по наращиванию страна действительно отстаёт.