Москва, , 14:20 — REGNUM Край Косово не является государством, если исходить не только из правовых аспектов, но и реальной ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 октября на брифинге в Москве.

«Косово как государство не состоялось никак. Ни в правовом плане, ни в реалиях современного мира», — подчеркнула она.

Захарова напомнила о позиции России в отношении Косова: эту часть Сербии Москва не признает независимой. По словам дипломата, ничего не изменится от того, что те, кто провозглашал «независимость» Косова, будут повторять это снова и снова.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия является одной из стран, не считающих Косово отдельным государством. В середине октября в Белграде президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Москву за такую позицию в ходе встречи с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. При этом Вучич говорил по-русски.

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