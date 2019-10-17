Москва, , 14:06 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась считать сотрудницу так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь одной из самых влиятельных женщин мира. Об этом Захарова заявила 17 октября на брифинге в Москве.

Журналисты спросили об отношении представителя МИД к включению Соболь в список ста самых влиятельных женщин года по версии телерадиокомпании BBC. Юрист ФБК является единственной в этом списке гражданкой РФ.

«Вы серьезно это сейчас? Сами придумали или вам из Вашинтона прислали?» — ответила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Захарова резко высказалась в адрес Соболь после того, как та настойчиво добивалась встречи с главным редактором RT Маргаритой Симоньян. После инцидента беременная Симоньян попала в больницу.

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