Вильнюс, , 14:01 — REGNUM В Сейме Литвы в первом чтении сегодня, 17 октября, принят законопроект, который регламентирует обмен заключённых граждан Литвы в иных странах или преследуемых в связи с разведдеятельностью, на заключённых или преследуемых по аналогичным обвинениям иностранцев в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для принятия закона необходимо ещё два чтения в парламенте Литвы. Ранее такая процедура законодательно никак не была регламентирована.

Ранее в Литве СМИ сообщили о финальной стадии подготовки обмена осуждённого в Литве за шпионаж гражданина РФ Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом.

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