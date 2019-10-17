Киев, 17 октября 2019, 14:00 — REGNUM
Представитель правительства Украины в Верховной раде, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук не понимает, за что наблюдательный совет компании «Нафтогаз Украины» ежемесячно выделяет главе компании Андрею Коболеву 24,5 млн грн или $986 тыс. Соответствующее заявление она сделал 17 октября в кулуарах Верховной рады.
Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский получает $1 тыс в месяц, а министры — до $1600 в месяц.
Депутат считает, что наблюдательный совет «Нафтогаза» незаслуженно выделяет Коболеву многомилионные премии.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещал пересмотреть контракты с правлением «Нафтогаза», чтобы установить им «рыночную зарплату». В письме главы наблюдательного совета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд к Гройсману говорится, что контракт с Коболевым продлен на три года с 1 января 2019 года. В марте Гройсман продлил контракт с Коболевым до 22 марта 2020 года.