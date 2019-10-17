Киев, , 14:00 — REGNUM

Представитель правительства Украины в Верховной раде, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук не понимает, за что наблюдательный совет компании «Нафтогаз Украины» ежемесячно выделяет главе компании Андрею Коболеву 24,5 млн грн или $986 тыс. Соответствующее заявление она сделал 17 октября в кулуарах Верховной рады.

Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский получает $1 тыс в месяц, а министры — до $1600 в месяц.

«Меня как депутата и нас всех поражают такие неимоверные заоблачные зарплаты, когда мы имеем такие проблемы в газовой сфере… За прошлый месяц президент Украины заработал 25 тыс грн. Я не говорю, что это много или мало. Министр в среднем — 35−40 тыс грн… 24 млн — за что такие деньги?» — задалась вопросом Верещук.

Депутат считает, что наблюдательный совет «Нафтогаза» незаслуженно выделяет Коболеву многомилионные премии.

«Премии — это эффективность. Какая эффективность, если мы не можем разобраться с повышением тарифов на газ. О какой эффективности идет речь?» — отметила Верещук.

«Я говорила об этом с главой СБУ Бакановым (Иван Баканов — ред.), чтобы они проверили в рамках своей компетенции. Я говорила с другими должностными лицами. Пока у меня нет ответа, от кого это зависит. Но я обещаю, что на следующей неделе я найду ответ, как это получается, как насчитываются такие суммы, кто позволяет такие премии?» — добавила Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещал пересмотреть контракты с правлением «Нафтогаза», чтобы установить им «рыночную зарплату». В письме главы наблюдательного совета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд к Гройсману говорится, что контракт с Коболевым продлен на три года с 1 января 2019 года. В марте Гройсман продлил контракт с Коболевым до 22 марта 2020 года.