Афины , , 14:10 — REGNUM 16 октября бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В ходе встречи Ципрас заявил о необходимости назначения даты начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Ципрас подчеркнул, что «назначение даты начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС — вопрос доверия международного сообщества к ЕС».

Напомним, именно Ципрасу удалось заключить Преспанское соглашение, которое положило конец длившемуся почти 30 лет конфликту из-за названия Македонии. Заключение соглашения разблокировало процесс интеграции Северной Македонии в ЕС и НАТО.

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