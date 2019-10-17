Москва, , 13:55 — REGNUM Как будут развиваться события в Каталонии, будут ли массовые беспорядки нарастать и отделится ли регион от Испании, сейчас предугадать нельзя. Об этом 17 октября заявил профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Сергей Хенкин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сказать о том, как будут развиваться протесты дальше, будет очень трудно. На пятницу назначена всеобщая забастовка в Каталонии. Это влияет на отношения Барселоны и Мадрида. Позиция Мадрида в том, что правительство не хочет вмешиваться в каталонский конфликт. Почему руководители сепаратистов заявили, что пора прекращать беспорядки? По существу, в Каталонии идет гражданская война», — заявил политолог.

Эксперт не исключил, что правительство Испании может ввести 155-ю статью конституции страны, которая позволяет Мадриду принять принудительные меры по выполнению Каталонией своих конституционных обязательств.

«Лидеры сепаратистов понимают, как на это смотрит мировая общественность. Ситуация выходит их под их контроля, она становится всё более не управляемой. Как будут развиваться события, предсказать нельзя», — отметил эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Каталонии высказался за новый референдум о независимости региона