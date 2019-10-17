Москва, , 13:51 — REGNUM Исследование публикаций в СМИ, проведенное в Японии и шести странах Запада, показало преимущественно негативное освещение России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 октября на брифинге в Москве.

Захарова сослалась на итоги исследования МИА «Россия сегодня», отметив, что негативная тональность новостей о России подозрительно совпадает с курсом правительств этих стран. Анализ был проведен для публикаций, вышедших за первые шесть месяцев текущего года.

«Только 2% материалов о России, посвященных России, имеют некую положительную тональность», — отметила она.

Так, британские медиаресурсы выдают положительные новости о России в 1% случаев, а в США этот показатель составляет 0,2%. При этом негативные материалы составляют около 90% от всего объема публикаций, а нейтральные новости выходят в 9% случаев.

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