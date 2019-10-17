Джакарта, , 13:50 — REGNUM Индонезия и Евразия стремятся расширить экономическое сотрудничество посредством двусторонних встреч между министром торговли Индонезии Энггартиасто Лукитой и министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Сергеем Глазьевым, сообщает 17 октября Antara.

«Эта встреча является воплощением видения президента Индонезии Джоко Видодо в отношении увеличения экспорта, а именно путем открытия новых рынков для индонезийской продукции», — заявил министр торговли в кулуарах 34-й выставки Trade Expo Indonesia (TEI) в Тангеранге.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве между Индонезией и ЕЭС в качестве обязательства по укреплению экономических отношений. Соглашение охватывает 18 секторов, включая торговлю товарами и услугами, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и энергетику.

Известно, что в ходе встречи Энггартиасто Лукина и Сергей Глазьев также обсудили вопросы торговых барьеров, включая экспорт пальмового масла, который является ведущим экспортным товаров Индонезии в страны ЕЭС.

Напомним, ЕАЭС — это международная экономическая организация, которая объединяет пять стран: Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Российскую Федерацию. В 2018 году объем торговли между ЕАЭС и Индонезией достиг 2,85 млрд долларов США.

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