Баку, , 13:49 — REGNUM Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров косвенно признал факт враждебного отношения в стране к армянам вне зависимости от гражданства, заявив, что с приезжающими в страну армянами могут произойти эксцессы.

В интервью «Известиям» дипломат прокомментировал факты недопуска в Баку множества россиян — этнических армян или носителей армянских фамилий. Мамедъяров заявил, что граждане РФ с армянскими фамилиями могут приехать республику, но им необходимо проинформировать об этом посольство страны в Москве, чтобы избежать «эмоционального фона» из-за карабахского конфликта.

«Мы говорим: если есть какие-то граждане России с армянскими фамилиями, которые хотят приехать в Азербайджан, — ради бога! Но пускай они заранее информируют как минимум наше посольство, потому что у нас с Россией безвизовый въезд, но информация, полученная заранее, позволит нам не допустить какие-либо эксцессы, учитывая эмоциональный фон в Азербайджане в отношении существующего конфликта. Мы всегда достаточно откровенно говорим на эту тему с российской стороной», — заявил Мамедъяров.

Panarmenian.am напоминает, что ранее гражданка РФ Кристина Геворкян написала в Facebook о том, что провела 13 часов в международном аэропорту Гейдара Алиева в Баку «в информационной и какой-либо еще изоляции и на нервном пределе». Она хотела провести новогодние праздники в Азербайджане, но уже на паспортном контроле ее сразу остановили. Геворкян сообщила, что помимо нее еще две семьи не впустили в Баку из-за армянской фамилии одного из родственников. В МИД Азербайджана заявили, что инцидент с Геворкян — это попытка «раздуть какой-то частный случай», добавив, что проблем в азербайджано-российских отношениях нет. В МИД РФ заявили, что подход Баку к теме недопуска в страну россиян с армянскими корнями неприемлем.

В 2017-ом гражданка России Виктория Агоян не смогла пройти дальше аэропорта Баку, когда поехала туда как турист вместе с университетской группой. Пограничники бывшей советской республики запретили ей въезд на территорию своей страны из-за фамилии с армянским окончанием.

В мае 2016 года азербайджанские власти решили депортировать восьмилетнего Луку Варданяна, прилетевшего из Москвы вместе со своей матерью — гражданкой Российской Федерации Кристиной Константиновой в Баку.

В июне 2011 года фотокорреспондент агентства Bloomberg, гражданка США и России Диана Маркосян была депортирована из Баку в Стамбул из-за армянского происхождения.