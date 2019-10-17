Москва, , 13:48 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осудят проводимую Анкарой военную операцию в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как уточнил официальный представитель Кремля, стороны обменяются мнениями по этому вопросу в ходе переговоров в Сочи, которые намечены на 22 октября.

«Это будет, конечно, очень важной темой на повестке дня переговоров во вторник в Сочи между президентами Путиным и Эрдоганом», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что ситуация на северо-востоке Сирии остается напряженной, напомнив о выраженной ООН серьёзной озабоченности гуманитарной ситуацией и потоками беженцев из Сирии в соседние страны.

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«Президент Путин в ходе недавнего телефонного разговора также высказывал обеспокоенность в связи с возможными гуманитарными последствиями этой операции, — добавил Песков. — Наша позиция хорошо известна, она не претерпела каких-либо изменений».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии военной операции «Источник мира» с целью создания буферной зоны. Страны Евросоюза резко осудили действия Анкары, опасаясь, что она может отрицательно повлиять на стабильность в регионе.

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