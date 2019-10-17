Тунис, , 13:58 — REGNUM Победителем второго тура голосования на выборах президента Туниса стал Каис Саид, являющийся независимым кандидатом. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 17 октября представитель Высшей независимой комиссии по выборам (ВНКВ) Туниса, которая исполняет функции центризбиркома страны.

«Победу на президентских выборах одержал Каис Саид, набравший 72,71% голосов избирателей», — заявил представитель ВНКВ на пресс-конференции в Тунисе.

Отметим, во втором туре президентских выборов в Тунисе на пост главы государства было два претендента. Один из них — независимый кандидат Каис Саид, второй — медиамагнат Набиль Каруи, являющийся лидером партии «Сердце Туниса» и выпущенный перед голосованием из тюрьмы, где он находился по обвинениям в коррупции и финансовых махинациях. При этом Каид Саид отказался от бюджетного финансирования своей президентской компании, а в его предвыборный штаб входило всего 15 человек.