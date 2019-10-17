Киев, , 13:28 — REGNUM Украинские СМИ продолжают обсуждают подоплеку и последствия задержания в США американских бизнесменов с украинскими корнями Игоря Фрумана и Льва Парнаса.

ИА REGNUM напоминает, что как утверждает обвинение, Фруман и Парнас начиная как минимум с 2018 года пытались заручиться поддержкой влиятельных политиков из Республиканской партии для продвижения собственных бизнес-интересов, перечислив в различные организации и фонды, поддерживающие президента Дональда Трампа, порядка 500 тыс. долларов. Также американские власти считают, что именно Фруман и Парнас выступили одними из организаторов телефонного разговора между Трампом и Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.

Издание «Политические известия» сегодня, 17 октября, сообщает, что на роль «главного свидетеля» в этом процессе претендует Сергей Левочкин — экс-глава администрации Януковича, и один из самых влиятельных людей на Украине в 2010—2014 гг.

В материале отмечает, что Фруман и Парнас — это орудие мести демократов за попытку адвоката Трампа Рудольфа Джулиани нейтрализовать Джо Байдена на президентских выборах-2020 с помощью компромата на его сына. Хантер Байден входит в состав совета директоров одной из самых крупных украинских частных компаний по добыче газа «Бурисма». Собственно, личный адвокат Трампа в интервью Fox News подтвердил, что Фруман и Парнас помогали ему добывать доказательства незаконной деятельности семейства Байденов на Украине, подчеркивается в статье.

Также в статье анализируется в чем именно Парнас и Фруман повели себя опрометчиво.

В частности, они заявили для Федеральной избирательной системы ложную информацию, что перечисленные избирательному комитету America First Action $325 тыс., получены от деятельности их совместной компании Global Energy Producers. Журналистам стало известно, что Фруман их получил от третьей стороны, а Global Energy Producers не вела никакой финансовой деятельности, и это может обернуться новым обвинением в адрес бизнесмена.

Также бизнесмены через комитет для спонсирования кампании Трампа передавали значительные суммы конгрессмену-республиканцу Питу Сешнсу. Его Фруман и Парнас по просьбе украинского чиновника призывали помочь в отправке в отставку посла США на Украине Мари Йованович. Американские СМИ утверждают, что такую просьбу озвучил на тот момент генеральный прокурор Юрий Луценко.

Еще один эпизод касается получения 1 млн долларов США от российского бизнесмена с целью обретения лицензии для торговли рекреационной марихуаной в штате Техас. Кроме того, зафиксированы и другие мелкие нарушения законодательства со стороны Фрумана и Парнаса.

В итоге издание делает вывод, что Игорь Фруман и Лев Парнас могут пойти на сделку со следствием, а третьей стороной соглашения может стать олигарх Дмитрий Фирташ, который ожидает экстрадиции из Австрии в США. Он может быть интересен США, как информатор о деятельности своего партнера Левочкина и Партии регионов с политконсультантом Трампа Полом Манафортом. В СМИ считают, что именно Сергей Левочкин — бывший глава администрации президента Украины оплачивал услуги Манафорта.

Таким образом, резюмирует СМИ, представители Демократической партии США и кандидат в президенты Джо Байден сам может получить на Украине рычаг давления на действующего главу Белого дома.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 16 октября стало известно, что агенты ФБР арестовали бизнесмена Дэвида Корреа, партнераИгоря Фруманаи Льва Парнаса. Он обвиняется в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов иностранного государства в США.

Ранее президент Зеленский, говоря о влиянии украинского фактора на политическую ситуацию в США, заявил, что не будет вмешиваться в события в других странах, «в отличие от некоторых других, которые могут попытаться». Президент не стал уточнять, кого именно он имеет ввиду.