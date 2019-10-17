Москва, , 13:49 — REGNUM Запланирована встреча главы российского МИД России Сергея Лаврова и генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера. Об этом на брифинге 17 октября рассказала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщила Захарова, проведение переговоров должно состояться 31 октября в Москве. На них стороны планируют обсудить актуальные вопросы перед предстоящим заседанием Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое в этом году пройдёт в Братиславе 5−6 декабря.

Напомним, ранее МИД России сообщил о телефонном разговоре, который провели Сергей Лавров и его коллега из Белоруссии Владимир Макей. Стороны обсудили «график ближайших контактов».