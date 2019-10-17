Лондон, , 13:42 — REGNUM Лондон и Брюссель смогли прийти к новому соглашению по условиям выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Об этом 17 октября сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

«Достигнута великолепная новая сделка (по условиям Brexit), благодаря которой мы получим больше свободы», — написал Джонсон.

Также он отметил, что теперь этот вариант соглашения должен быть одобрен британским парламентом 19 октября для осуществления выхода Британии из ЕС, чтобы правительство смогло решать другие важнейшие проблемы, такие как: уровень жизни населения, национальная система здравоохранения, борьба с уличной преступностью и защита окружающей среды.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее о заключении сделки между ЕС и Британией по условиям Brexit сообщил в своем Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.