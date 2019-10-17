Калуга, , 13:58 — REGNUM В Калуге 17 октября депутаты Законодательного собрания области по инициативе губернатора Анатолия Артамонова единогласно приняли решение присвоить 48-летнему заместителю председателя правительства Российской Федерации Максиму Акимову звание «Почетный гражданин Калужской области». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов Zskaluga.ru

«Это в определенной мере большая заслуга Калужской области, что наш калужанин сегодня занимает такой высокий, ответственный пост, являясь заместителем председателя правительства РФ. Он очень авторитетен, грамотен и в полной мере должности соответствует», — заявил спикер областного парламента Виктор Бабурин.

Выпускник Калужского государственного университета имени Циолковского, уроженец Малоярославца Максим Акимов работает в аппарате правительства РФ с мая 2012 года. Ранее Акимов трудился министром экономического развития региона, городским головой Калуги, занимал должность первого заместителя губернатора Калужской области.

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