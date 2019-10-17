Москва, , 13:36 — REGNUM Российская гражданка Мария Бутина осуждена в США только за принадлежность к России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 октября на брифинге в Москве.

Тюрьма США

«Мария Бутина стала жертвой того психоза, который развернулся в США», — сказала дипломат.

По её словам, Бутину осудили только за российское гражданство.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова рассказала о раскручивании в США темы о якобы массовых задержаниях американцев в России. Американские СМИ утверждают, что Россия хочет обменять их на своих граждан, арестованных в США.

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