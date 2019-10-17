Минск, , 13:36 — REGNUM Работу новгородских и белорусских поисковиков в рамках «Вахты Памяти» обсудили сегодня, 17 октября, в Минске в ходе встречи президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, новгородский губернатор отметил, что ежегодно в «Вахте Памяти» в Новгородской области участвует поисковый отряд из Бреста.

Всего, по его словам, за годы работы поисковой экспедиции «Долина» на местах боёв Великой Отечественной войны в новгородских лесах и болотах нашли останки 80 красноармейцев — уроженцев Белоруссии.

«В этом году поисковики обнаружили останки уроженца Гомельской области Ивана Ивановича Зарецкого. И 8 мая, в преддверии 75-летия Победы, он будет торжественно похоронен на Новгородской земле», — сообщил Андрей Никитин.

Добавим, что сегодня новгородцы приняли участие в церемонии возложения венка к стеле «Минск — город-герой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация Новгородской области будет работать в Белоруссии два дня, с 17 по 18 октября. Новгородцы посетят сельскохозяйственные, промышленные, культурные объекты Белоруссии, Академию наук республики. В рамках деловой программы запланировано заседание рабочей группы с участием представителей двух сторон по сотрудничеству Белоруссии и Новгородской области, а также встреча губернатора Андрея Никитина с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

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