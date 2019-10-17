Москва, , 13:34 — REGNUM Госдума ратифицировала Соглашение об осуществлении совместной деятельности государств — участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

«Сегодняшней ратификацией мы лишний раз подтверждением внимания Госдумы к развитию космоса. Путь это будет эпитафией Леонову», — заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).

Соглашение раскрывает и конкретизирует положения Конвенции Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанной 28 сентября 2018 г., связанные с урегулированием вопросов охраны прав интеллектуальной собственности, создаваемой или предоставляемой в рамках сотрудничества, обменом конфиденциальной информацией, мерами по охране технологий, функционированием Межгосударственного совета по космосу.

Ратификация соглашения позволит объединить интеллектуальные, научные и производственные ресурсы заинтересованных государств — участников СНГ в области проведения фундаментальных и прикладных космических исследований, создания и совместного использования национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других спутниковых навигационных систем, а также использования результатов космической деятельности в различных отраслях экономики.

Соглашение подписано в Астане 2 ноября 2018 г.