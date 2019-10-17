Варшава, , 13:33 — REGNUM Проводимые Россией в 2019 году военные учения демонстрируют её значительно возросший военный потенциал, а также явный прогресс военной реформы. Об этом говорится в отчёте аналитиков Польского института международных отношений (PISM).

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«Учения свидетельствуют о том, что Россия проверяет готовность своих войск к полномасштабному вооружённому конфликту без применения ядерного оружия, что и было одной из целей реформы», — говорится в отчёте, текст которого приводит RT.

Аналитики отметили способность российских вооружённых сил одновременно вести военные операции различных типов как минимум в двух стратегических направлениях. Согласно выводам специалистов центра, Россия якобы будет стремиться к «горизонтальной эскалации», что будет представлять угрозу для НАТО. Поэтому растущие российские боевые возможности должны учитываться Североатлантическим альянсом при планировании своей обороны, подчеркнули в PISM.

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В статье отмечено, что главным гарантом европейской безопасности на фоне «российской агрессии» могут являться только Соединённые Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на заседании глав стран СНГ в Ашхабаде президент России Владимир Путин заявил, что Россия не приветствует попытки нагнетания у границ страны со стороны Североатлантического альянса. Глава государства напомнил, что Россия недавно также провела масштабные учения, однако сделала это в глубине страны, а не у границ НАТО. При этом российский лидер подчеркнул, что на учения НАТО Россия будет реагировать спокойно.

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