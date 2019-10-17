Москва, , 13:30 — REGNUM Двадцать два гражданина США находятся в местах заключения в России на сегодняшний день. Среди них — подозреваемый в шпионаже Пол Уилан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 октября на брифинге в Москве.

Телемако Синьорини. Тюрьма в Портоферрайо. 1890

Уилан знакомится с материалами дела, следствие по которому было завершено 30 августа. Начало рассмотрения дела в суде зависит от него, пояснила дипломат.

Она уточнила, что еще один американец, находящийся под следствием, помещен под домашний арест. При этом в американских СМИ раскручивается тема о якобы массовых задержаниях американцев в России с целью обмена их на российских граждан, арестованных в США.

Как сообщало ИА REGNUM, американца Пола Уилана задержали в конце 2018 года в Москве по подозрению в шпионаже против России. В одном из отелей, где остановился Уилан, ему был передан секретный список сотрудников одной из российских спецслужб. Вскоре после этого его задержали сотрудники ФСБ.

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