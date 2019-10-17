Москва, , 13:27 — REGNUM В России есть определенные процедуры, связанные с системой уведомления и поездками, которые необходимо соблюдать. Об этом 17 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал инцидент с тремя дипломатами из США, которые были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск.

«Есть определённые процедуры, связанные с системой уведомления, связанные с поездками, есть также режим определённых территорий, предприятий, который все должны соблюдать», — сказал Песков, добавив, что есть также работа российских соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трое сотрудников посольства США были задержаны в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания иностранцев на режимном объекте.

В посольстве заявили, что уведомляли Министерство обороны РФ о намерении посетить Архангельскую область. Местом назначения был указан Архангельск, а вовсе не Северодвинск, отметили, в свою очередь, в МИД России.

Также известно, что задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.

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