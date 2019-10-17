Москва, 17 октября 2019, 13:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский имитирует договорный процесс и относится к нему как к аукциону, считает профессор Института журналистики и литературного творчества Алексей Бархатов. Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
В реальности, по мнению Бархатова, Зеленскому нужна замороженная ситуация в Донбассе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Михаила Погребинского, обвал рейтинга президента Украины Владимира Зеленского вызван усталостью избирателей и постоянным ожиданием того, когда политик начнёт выполнять свои предвыборные обещания.
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