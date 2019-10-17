Москва, , 13:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский имитирует договорный процесс и относится к нему как к аукциону, считает профессор Института журналистики и литературного творчества Алексей Бархатов. Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодняшний Зеленский — это имитатор. Он выполняет свою роль гениально. Он имитирует договорный процесс, причём относится к договорному процессу как к аукционному, — сказал Бархатов. — То повышает ставки, то ставит условия, заведомо невыполнимые другой стороной. Ни о каком мире речи не идёт. Когда были озвучены первые тезисы о переходном правосудии, которые были явно неприемлемы для Донбасса, то это был намёк: ребята, не принимайте эти условия».

В реальности, по мнению Бархатова, Зеленскому нужна замороженная ситуация в Донбассе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Михаила Погребинского, обвал рейтинга президента Украины Владимира Зеленского вызван усталостью избирателей и постоянным ожиданием того, когда политик начнёт выполнять свои предвыборные обещания.

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