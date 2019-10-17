Брюссель, , 13:38 — REGNUM Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан потребовал от лидеров стран-членов ЕС поддержать предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хан подчеркнул, что оттягивание переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС подрывает доверие к процессу расширения ЕС на Западные Балканы, что в конечном итоге негативно повлияет на развитие диалога между Косово и Сербией, поскольку единственным стимулом для серьезного обсуждения условий дальнейшего сосуществования для этих стран является перспектива вступления в ЕС.

Напомним, сегодня и завтра — 17 и 18 октября — на Совете ЕС решается вопрос о том, начнутся ли переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС в будущем году.

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