Москва, , 13:36 — REGNUM Поездка главы российского МИД РФ Сергея Лаврова в Норвегию запланирована на 25 октября. Об этом в четверг, 17 октября, сообщила на брифинге официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Этот визит приурочен к 75-летию освобождения Красной армией Северной Норвегии», — рассказала Захарова.

Она также отметила, что визит состоится по приглашению министра иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Сёрейде. Лавров в ходе поездки посетит город Киркенес.

Напомним, недалеко от Киркенеса накануне освобождения Норвегии 3,5 тысячи мирных жителей прятались от фашистских захватчиков в штольне шахты. Немцы собирались взорвать ее, но норвежцы обратились за помощью к советскому командованию. Взвод 65-й стрелковой дивизии совершил марш-бросок и сумел предотвратить трагедию. На данном месте власти ежегодно проводят торжественные церемонии, посвященные данному событию.