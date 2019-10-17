Москва, , 13:23 — REGNUM Американских дипломатов, которые направлялись на испытательный полигон под Северодвинском, никто не задерживал. Им разъяснили режимный характер объекта, в дальнейшем они вернулись в Москву, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 октября на брифинге в Москве.

«Пора рассказать, как всё было на самом деле», — сказала Захарова об инциденте с представителями США.

По её словам, трое сотрудников военного атташата США запросили в Минобороны РФ разрешение для поездки в Архангельск и получили его. Вместо этого на арендованном автомобиле они прибыли в Северодвинск, откуда на электричке отправились в направлении испытательного полигона.

Американцы были остановлены полицейским патрулем, им разъяснили режимный характер объекта (территории), после чего они отправились обратно в Северодвинск и далее в Москву. Их никто не задерживал.

Захарова добавила, что наличие закрытых для посещения иностранцев и вообще широкой публики объектов является нормальной и принятой практикой. Кроме того, практика ограничения передвижения иностранных дипломатов без предварительного согласования применяется как в России, так и в США.

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