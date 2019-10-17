Исламабад, , 13:37 — REGNUM 17 октября Верховный суд Пакистана подтвердил приговор Али Авану, который в 2010 году облил женщину серной кислотой в Исламабаде.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, мужчина, которого суд приговорил к 10 годам тюрьмы, попытался обжаловать приговор и добиться освобождения. В ходе слушания судья Мансур Малик отметил, что суду следовало бы не освобождать Али Авана, а увеличить ему тюремный срок. Председатель Верховного суда Асиф Саид Хоса заявил, что «обливание кислотой — это преступление хуже убийства».

Обливание кислотой (преимущественно женщин) — это распространенное в Пакистане преступление. Ежегодно жертвами «обливателей» становятся несколько тысяч человек, получающих тяжелые химические ожоги лица и тела. С 2014 года, однако, число таких преступлений сократилось на 50%, по данным Фонда жертв кислотных атак.