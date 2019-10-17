Анкара, , 13:28 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с делегацией из США, возглавляемой советником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, об этом 17 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Представители Соединенных Штатов прибыли в Анкару с целью обсудить турецкую агрессию на северо-востоке Сирии. Переговоры продолжались около 45 минут, подробности не разглашаются.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии с целью очищения региона от влияния курдских повстанцев, которых Анкара считает террористами.

Курды сражались против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако после вторжения Турции вынуждены были прервать свои боевые действия против террористов, чтобы перебросить войска в места столкновений с турецкими военными.

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