Исламабад, , 13:36 — REGNUM Верховный суд Пакистана усомнился в эффективности Федеральной комиссии по доходам (занимается сбором прямых налогов), назвав ее «обузой для правительства».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, это мнение было высказано одним из судей верховной инстанции Гулзаром Ахмедом 17 октября в ходе слушания о восстановлении на рабочем месте чиновника Комиссии Мухаммада Анвара Горайа. Он был уволен в 2015 году, однако обжаловал решение в суде, который и постановил ввернуть чиновника на рабочее место.

Главная претензия Верховного суда к Федеральной комиссии по доходам заключается в том, что при огромном штате (20 тысяч человек) она приносит в казну лишь 20% всех налогов, тогда как 80% всех поступлений приходится на косвенные налоги.