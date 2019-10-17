Москва, , 13:15 — REGNUM Российские дипломаты внимательно следят за событиями в Барселоне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 октября на брифинге в Москве.

По данным МИД РФ, среди пострадавших при беспорядках в Каталонии граждан России нет. Захарова, однако, призвала российских граждан, которые собираются посетить Испанию, проявить осторожность и сознательность.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе протестов в Каталонии пострадали около ста человек.

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