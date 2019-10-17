Киев, , 13:24 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка укрывает от правосудия «активиста» Сергея Стерненко, подозреваемого в убийстве, заявил 17 октября депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский 16 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Депутат отметил, что Рябошапка не явился на заседание правоохранительного комитета Верховной рады, где ему хотели задать вопросы по Стерненко.

Бужанский отметил, что генпрокурор Украины направил дело Стерненко в СБУ, несмотря на то, что, во-первых, это уже делал его предшественник Юрий Луценко, а, во-вторых, такие дела находятся вне компетенции СБУ. В качестве доказательства депутат опубликовал ответ СБУ, в котором сказано, что спецслужба расследованием подобных дел не занимается.

«Полагаю, что речь идет о совершении Вами заведомо преступного деяния, направленного на укрывательство убийцы от правосудия. Боюсь, что Вы уверенно движетесь не просто к отставке, но к ответственности, возможно и уголовной», — подытожил Бужанский.

Напомним, в мае 2018 года одесский руководитель «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Стерненко вступил в конфликт с двумя мужчинами. Впоследствии один из потерпевших умер от ранений. Стерненко транслировал свои действия в сети интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябошапка подтвердил факт встречи со Стерненко в здании генеральной прокуратуры Украины, а также заявил, что тот якобы даже не является подозреваемым в убийстве.

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