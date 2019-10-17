Джакарта, , 13:11 — REGNUM Правительство Индонезии поощряет развитие сектора трудовых и технологических услуг со странами «Вышеградской четверки», сообщает Antara.

Активизация сотрудничества в этом секторе была продемонстрирована подписанием шести меморандумов о взаимопонимании между индонезийскими компаниями и их партнерами из Чехии, Венгрии, Польши и Словакии для обеспечения профессиональной и квалифицированной рабочей силы в кулуарах бизнес-форума 17 октября.

Заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдуррахман Мохаммад Фахир отметил, что в странах «Вышеградской четверки», особенно в Венгрии и Польше, работают индонезийские рабочие.

«Мы знаем, что у них есть преимущества в области технологий, в то же время они также видят стартапы, которые все больше развиваются в Индонезии. Это та область, которую мы пытаемся исследовать», — заявил замминистра иностранных дел страны.

«Я считаю, что этот форум открыл окно возможностей для расширения сотрудничества. Давайте ясно дадим понять, что у нас одна цель — сблизить наши экономики», — подчеркнул Абдуррахман Мохаммад Фахир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Польши в Индонезии Беата Сточинска выразила надежду, что вопрос пальмового масла не помешает процессу переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Евросоюзом.

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