Багдад, , 13:10 — REGNUM Франция вновь призывает Иран вернуться к соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Такое заявление сегодня, 17 октября, на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом в Багдаде сделал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает телеканал Al Jazeera.

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Он добавил, что стороны обсудили иранский кризис, а также напряжённость в Персидском заливе и необходимость её ослабления.

«От Ирана требуется, чтобы он вернулся к ядерной сделке, а от Вашингтона —отменить санкции», — подчеркнул французский министр иностранных дел.

Он также подчеркнул, что намерение Тегерана отказаться от ряда пунктов соглашения будут только способствовать эскалации напряжённости.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что политика Ирана в отношении США останется прежней, если Вашингтон не отменит ранее введённые против Тегерана санкции. Иранский лидер подчеркнул, что без таких шагов со стороны Соединённых Штатов корректировать свой политический курс иранское руководство не намерено, поэтому никаких положительных перемен в отношении двух стран ждать не стоит.

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