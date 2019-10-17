Киев, , 13:06 — REGNUM Правительство Украины должно проявить политическую волю для обеспечения энергетической безопасности страны, в частности, развить собственную добычу газа и создать газовый хаб. Об этом 17 октября в кулуарах парламента заявила представитель правительства Украины в Верховной раде, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Это зависит от правительства… Мы — газовая страна, у нас есть разветвленная газовая система. Мы можем стать газовым хабом, только захотеть… Моя философия — увеличение собственной добычи газа и не возлагать надежды на соседей, партнеров и тем более на врагов», — сказал Верещук.

Она призвала правительство решить проблему низких объемов добычи украинского газа, зависимости от транзита российского газа, реверса газа из Словакии.

«Это прибыльная отрасль… Должно быть принято политическое решение. Правительство должно дать толчок. Нужно предоставить отечественным и иностранным компаниям лицензии, конкурсы и другие инструменты… Почему мы до сих пор в газовом вопросе зависим от России, Словакии, от реверса, от подписания контрактов? Мы могли решить эти вопросы в плановом порядке», — добавила Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года госкомпания «Укртрансгаз» проинформировала, что в январе-августе 2019 года газовые компании Украина добыли 13,9 млрд куб. м газа, что на 1% больше по сравнению с январем-августом прошлого годом. При этом в январе-августе «Укртрансгаз» транспортировал всем категориям украинских потребителей 16,7 млрд куб. м природного газа, что на 8% меньше, чем за аналогичный период минувшего года.