Москва, , 13:06 — REGNUM Американская сторона не прекращает попытки раскрутить в Венесуэле тему «российского вмешательства». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 октября на брифинге в Москве.

Мария Захарова Кристина Уколова © ИА REGNUM

«Видимо, горечь от поражения в Венесуэле становится все сильнее», — пояснила дипломат.

По словам Захаровой, правительство Венесуэлы продолжает переговоры с оппозицией, в этом видна попытка найти пути решения проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в пресс-центре МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов об актуальных аспектах внешней политики РФ.

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