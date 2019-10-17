Брюссель, , 13:03 — REGNUM Переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу Соединенного Королевства из ЕС, об этом 17 октября на своей странице в Twitter написал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Когда есть воля, есть и договоренность — и у нас она есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Соединенного Королевства», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, выход Великобритании из Евросоюза должен был состояться еще 29 марта 2019 года. Однако этого не произошло, так как Лондону и Брюсселю не удалось достигнуть соглашения об условиях размежевания. Новая дата выхода Великобритании из состава ЕС назначена на 31 октября.

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