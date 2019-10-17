Минск, , 13:03 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 17 октября, на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным в Минске назвал Новгородскую область «одним из близких субъектов Российской Федерации», с которым у Белоруссии всегда были «добрые отношения». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Лукашенко отметил, что между Белоруссией и Новгородской областью «не заоблачный товарооборот», и есть над чем работать.

«Мы покупаем у вас арматурную продукцию, химические компоненты, даже пиломатериалы и керамику, которые мы тоже здесь производим. Если губернатор заинтересован, то дела будут улучшаться. Очень важно, что ваша область и Беларусь заинтересованы в развитии не просто торговли, а в расширении кооперационных связей», — заявил Лукашенко.

По его словам, Белоруссия рассчитывает на содействие новгородского губернатора в вопросах участия белорусских строителей в проектах в Новгородской области. Также Белоруссия готова предложить региону современные автобусы МАЗ, троллейбусы с увеличенным автономным ходом; совместные проекты в животноводстве и семенном деле.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что будет поддерживать взаимодействие.

«Оно взаимовыгодное, что показали десятилетия нашего сотрудничества. Сегодня мы начинаем новый этап нашей совместной работы, и я не сомневаюсь, он будет успешным», — подчеркнул Никитин.

Также во встрече приняла участие первый заместитель губернатора Новгородской области Вероника Минина.

В управлении информационной политики администрации губернатора Новгородской области ИА REGNUM уточнили, что делегация региона будет работать в Белоруссии с 17 по 18 октября. В составе делегации — министр сельского хозяйства Елена Покровская, министр жилищно-коммунального хозяйства Ирина Николаева, первый заместитель министра транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Артём Мирон, и.о. ректора НовГУ имени Ярослава Мудрого Юрий Боровиков.

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