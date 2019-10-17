17 октября 2019 | Время чтения 13 мин

Станислав Стремидловский, , 13:01 — REGNUM Величественный праздник под лозунгом «Нет капитуляции!» прошел в Ивано-Франковске, сообщает «Галичина» (Ивано-Франковск). 14 октября уже шестой год подряд украинцы праздновали Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества. Отмечали этот тройной праздник в этом году, как обычно, в столице и других городах. Марши прошли под лозунгом «Нет капитуляции!». Участники шествия требовали от президента Украины Владимира Зеленского не идти на уступки России и не соглашаться на сокрушительные условия так называемой «формулы Штайнмайера». Только в Киеве митингующих собралось более 12 тысяч. Люди возмущались и по поводу позорных решений относительно уступок России и по поводу игнорирования главой государства памяти павших в «АТО», а перед этим — жертв трагедии в Бабьем Яру, и несправедливого обвинения в том, что их акция проплачена. А сами военные пообещали, что не позволят власти навредить интересам Украины и в случае необходимости займут позиции на территориях разведения сил на линии разграничения с ДНР и ЛНР.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В Днепропетровске прошло народное вече «Нет капитуляции!», передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). На площади возле областной государственной администрации собрались несколько сотен горожан, чтобы высказаться о недопустимости внедрения особого статуса Донбасса и отвода украинских войск от линии разграничения. Митинг открыл депутат Чечеловского райсовета Кирилл Дороленко. «Мы собрались здесь, чтобы выявить свою позицию по ситуации, которая сложилась в стране. Мы заявляем, что Украина не пойдет путем капитуляции перед врагом, который пришел с востока. Мы могли выстоять в 2014 году, но почему в 2019-м нам предлагают идти на условия оккупанта? Мы хотим, чтобы договоренности на международном уровне принимались на условиях Украины», — заявил Кирилл. Что реально предлагают участники акции? «Альтернатив сейчас мало. Сегодня лучше всего поддерживать статус-кво и оставаться на своих позициях. Сегодня на востоке страны не происходит масштабных боевых действий. Никто не призывает двигать войска на Донецк и Луганск. У нашего врага также нет больших ресурсов для наступательных операций. Сейчас важно не отводить наши войска. Суть этого вече — показать власти, сколько людей не согласны с капитулянтскими позициями. Мы хотим показать, насколько активны и мобилизированны те, кто не согласен с капитуляцией Украины. С нами надо считаться при принятии таких важных решений!» — прокомментировал событие «Днепру вечернему» историк, участник «АТО» Максим Мирошниченко.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

На заседании руководителей фракций Винницкой областного совета 11 октября согласовано решение о созыве внеочередной сессии, информирует «Реал» (Винница). Поводом стала необходимость реакции депутатского корпуса на так называемую «формулу Штайнмайера», которую подписали в Минске. Напомним о предпосылках. От Луцка до Сум и Херсона местные советы официально заявляют о своем несогласии с выполнением «формулы», подписанием соответствующего письма третьим президентом Украины Леонидом Кучмой на имя главы миссии ОБСЕ Мартина Сайдика. В Виннице в кулуарах начали говорить о реакции давно. Первыми «выступили» с инициативой отреагировать местные «свободовцы», на что глава облсовета Анатолий Олийнык посоветовал им собрать подписи для созыва внеочередной сессии. Заседание руководителей фракций упростило «свободовцам» задачу. Они пришли к общему мнению — нужна реакция облсовета, и согласовали вопрос о созыве внеочередной сессии для одного вопроса «Об обращении Винницкого областного Совета 7 созыва к президенту Украины, председателю Верховной рады Украины, премьер-министру Украины…». В тексте говорится, что «учитывая многочисленные обращения, поступающие в адрес Винницкого областного совета от участников российско-украинской войны, волонтеров, общественных деятелей, заявляем о том, что документ, подписанный участниками трехсторонней контактной группы в Минске, по реализации так называемой «формулы Штайнмайера» и принятия новой редакции закона Украины об особом статусе Донбасса недопустим для Украины. Стремление Украины к справедливому миру должно основываться на общепризнанных нормах международного права». Дата проведения внеочередной сессии не озвучена. Ее объявят дополнительно.

По инициативе фракций «Свободы» местные советы по всей Украине начали принимать обращения к руководству государства с требованием не допустить капитуляции Украины в войне с Россией посредством реализации так называемой «формулы Штайнмайера», рассказывает «За Збручем» (Тернополь). Зеленский узнал об обращениях Львовского и Ивано-Франковского областных советов и выразил свое возмущение журналистам во время пресс-конференции. Глава государства заявил, что таким образом его «ставят на растяжку» и подрывают рейтинг. Лидер «Свобода» Олег Тягнибок» ответил на заявления гаранта: «Речь идет не о рейтингах президента Зеленского, о которых он так заботится. А о несокрушимом «нет» украинской нации в ответ на планы капитуляции. Об этом сказали уже миллионы украинцев. И скажут еще больше. «Свобода» начала процесс. И «Свобода» доведет его до конца. Мы заставим власть работать на украинцев и не позволим сдать государство Кремлю».

Владимир Зеленский President.gov.ua

Харьковский городской совет большинством голосов на сессии 16 октября утвердил обращение к президенту Украины, народным депутатам и депутатам местных советов всех уровней, пишет «Редпост» (Харьков). «Мы, депутаты Харьковского городского совета, поддерживаем президента Украины в поисках мира. Мы считаем «формулу Штанмайера» единственным на сегодня реальным путем к прекращению войны. Отвод войск не является отступлением, а является шагом вперед к еще большему прекращению огня, а, следовательно, и смертей. Расформирование на временно оккупированных территориях всех незаконных вооруженных формирований принесет покой нашим братьям, таким же украинцам, как и мы, в отдельных частях Луганской и Донецкой областей. Контроль над украинской границей защитит от появления на территории страны людей, которые стремятся к дальнейшему противостоянию на Востоке, и будет способствовать проведению местных выборов не под дулами автоматов, а под наблюдением ОБСЕ. Выборы в ОРДЛО по украинскому законодательству вернут в Украину неконтролируемые сейчас территории», — говорится в документе. Кроме того, депутаты Харьковского городского совета требуют от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг этого документа, а также воздержаться от проведения акций «Нет капитуляции!». По их мнению, «формула Штанмайера» не предусматривает признание «аннексии» Крыма, «не легализует боевиков, а наоборот, предполагает возвращение украинского законодательства и правопорядка на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Отказ от нее в рамках нормандского формата лишит президента аргументов в поддержку Украины со стороны таких мощных союзников, как Германия и Франция».

14 октября во время празднования Дня защитника Украины в Чернигове, как и во всех других областных центрах, состоялось открытие выставки «Фактор свободы», посвященной трем знаменитым украинцам — Ивану Мазепе, Петлюре, Степану Бандере, отмечает «Сіверщина» (Чернигов). Они положили свою жизнь ради обретения Украиной независимости и стали идейными проводниками нации. Тогда как в Российской Империи, Советском Союзе и современной Российской Федерации слова «мазепинец», «петлюровец», «бандеровец» стали олицетворением заклятого врага. На презентацию выставки собрались военнослужащие Черниговского гарнизона, добровольцы, представители общественности и власти. Руководитель аппарата Черниговской облгосадминистрации Ирина Соломаха отметила, что украинские военнослужащие — мужественные и сильные патриоты, которые ежедневно, несмотря на смертельную опасность, отстаивают суверенитет и территориальную целостность Украины в войне с российским «агрессором». Честь и слава, искренняя благодарность героям!

Памятник Степану Бандере на Украине (сс) Mykola Vasylechko

На выходных губернатор Черкасской области Игорь Шевченко впервые посетил передовую и разметил об этом мужественный пост в соцсети, иронизирует «Провінція» (Черкассы). Написал, что передал бойцам собранные материалы для ремонта техники и средств связи. Вручил знаки отличия «Холодный Яр». Удивился тому, насколько девушки на передовой отличаются от девушек в тылу. И всё бы ничего. Навестил воинов — молодец! Если бы не одно большое «но». Оставим в стороне тот факт, что с начала боевых действий в Донбассе весной 2014 года Игорь Юрьевич вполне себе комфортно проживал в Италии, сочувствуя борьбе своего народа с «братской гибридной армией» в целом. Но летом 2017 года будущий губернатор Черкасской области приобрел недвижимость в России. Объяснения, данные им по этому вопросу уже после вступления в должность, для кого-то могли звучать удовлетворительно, для кого-то — не слишком. Да, тогда бизнесмен Шевченко не мог знать о грядущем назначении в 2019 году. Однако сегодня украинский чиновник высокого ранга обязан понимать: прежде чем ехать на передовую и обниматься с военнослужащими, необходимо любым способом дезавуировать пятно на репутации, обозначившееся летом 2017-го.

Самая высокая явка с 1991 года и одновременно высокий результат, полученный в демократической Польше одной партией — таковы итоги парламентских выборов в соседней Польше, информируют «Волинські Новини» (Луцк). Впрочем, победа партии «Право и Справедливость» (PiS) подарила также ряд неожиданностей, значительная часть которых весьма неприятна для Украины. К счастью, избирательные гонки не принесли ни одного «украинского» скандала, а украинская тематика, в том числе спекуляции на проблемах «беженцев» из Украины, не была среди топовых тем в ходе кампании. Это однозначный плюс: лед в отношениях между странами постепенно вскрывается. Вместе с тем масштабное представление в Сейме Польши дружественных России сил не может не вызывать беспокойства. Поэтому стоит уже сейчас искать пути предотвращения новых кризисов, выстраивая отношения как с партией власти, так и с проевропейской оппозицией. Причем эти отношения официальному Киеву придется строить «с нуля». Хотелось бы верить, что без повторения ошибок прошлых лет.

Урна для голосования. Парламентские выборы в Польше

В воскресенье, 13 октября, в Венгрии состоялись местные выборы, в ходе которых также избирались органы самоуправления национальных меньшинств, в том числе украинского, передает Mukachevo.net (Мукачево). По итогам их посол Украины в Венгрии Любовь Непоп сделала заявление. В ней она выражает обеспокоенность по поводу того, что в органы самоуправления украинцев Венгрии попали лица, которые ставили под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины. Посол убеждена, что украинское общество вправе ожидать публичных разъяснений в связи со сделанными ранее публичными заявлениями и действиями, направленных против территориальной целостности Украины. «Призываем украинцев Венгрии, которые на самом деле болеют за судьбу Украины и украинского-венгерских отношений, объединиться и не позволить манипулировать собой. Мы готовы к взаимодействию со всеми украинскими организациями и представителями, которые стоят на этих позициях, и исключаем возможность сотрудничества с теми, кто ставит под сомнение территориальную целостность нашего государства или пытается рассорить украинцев и венгров, манипулируя историей», — отметила Непоп.

Венгрия начала создание в Закарпатье собственной сети учреждений профессиональной подготовки, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Пока 95 студентов Центра профессиональной подготовки смогут изучать семь различных профессий. Новое учреждение было создано на базе Закарпатского венгерского института им. Ференца Ракоци II в сотрудничестве с Центром профессиональной подготовки в Матесалци и профессионально-технической школы им. Ласло Барошша. Ученики могут выбрать среди таких профессий, как шеф-повар, автомеханик, парикмахер, косметолог, сварщик, электрик и сельскохозяйственный механик. По словам ректор Закарпатского венгерского института Илдико Орос, в дальнейшем аналогичные учреждения будут созданы в Берегово, селе Петрово (Пийтерфолво) в Виноградовском районе и поселке Вышково Хустского района. Как отметила Орос — это прекрасная возможность для тех молодых людей, которые не сдали экзамен по украинскому языку и, соответственно, не могут продолжить обучение в высших учебных заведениях Украины.

Сварщик Рыжкова Анна © ИА Красная Весна

«Херсонцы» (Херсон) поясняют, кому разрешили посещать Крым. За 9 месяцев этого года Управление Херсонской миграционной службы выдало иностранцам 322 специальных разрешений для посещения Крыма, 70 многократных и 252 одноразовых. В прошлом году за этот же период было выдано 319 специальных разрешений. Специальное разрешение необходимо только для иностранцев и действует в течение указанного срока. Граждане Украины въезжают в Крым по внутреннему паспорту или другими документами, предусмотренными законодательством. Больше всего спецразрешений на посещение Крыма получили граждане России — 192, Молдавии — 20, Белоруссии — 18, Германии — 13, Узбекистана — 12, Азербайджана — 11, Турции — 9, Армении — 8. В этом году миграционная служба области приняла только два решения об отказе в оформлении специального разрешения иностранцам.

Одесский бизнесмен и меценат Пантелеймон Бумбурас удостоился внимания архиепископа Афин и всей Эллады Иеронима II, рассказывает «Думская» (Одесса). Архиепископ вручил самую высокую церковную награду благодетеля — Крест Афинской Архиепископии. Торжественное вручение состоялось в ходе официального открытия Центра Молодежного и музыкального образования «Святой Пантелеймон» в Афинах, строительство которого финансировал меценат. Именно в его честь инициаторы и назвали новый молодежный центр. Данной наградой был отмечен особый вклад Бумбураса и его семьи в развитие духовных ценностей, преданность идеалам добра, а также помощь в развитии архиепископии. Примечательно, что за всю историю греческие меценаты получили не более 10 подобных наград от Церкви. Мэр Афин Костас Бакояннис отметил важность открытия Центра такого уровня для города и страны в целом. Напомним, что Бумбурас является одним из самых крупных меценатов на Украине. Среди его основных проектов — строительство Греческого парка в Одессе, финансирование участия в образовательной программе «Молодые лидеры» в Школе имени Кеннеди при Гарвардском университете, масштабная гуманитарная помощь украинской армии, создание и финансирование кафедр новогреческого языка в ряде украинских вузов и прочее.

Пантелеймон Бумбурас Цитата из видео «Пантелеймон Бумбурас. Созидатель» пользователя ГЛАС (Одесса). youtube.com

«Мы не сдали экзамен на государственность», — пояснил в интервью газете «Молодой буковинец» (Черновцы) писатель Юрий Андрухович. «Я думаю, что период Порошенко, как теперь оказалось, Европе мешал, — сказал Андрухович. — Он в силу своих психологических и физических свойств держал европейских лидеров в очень крепких объятиях. Им было уже нехорошо в этих объятиях, но они не могли куда-то деться. И как только украинский народ отстранил Порошенко, проголосовав не за него, они вздохнули с облегчением. Еще ни разу мне не попадались в Европе такие люди, которые бы нас поддержали в том, что мы не хотим быть вместе с другими советскими республиками. Напротив, толкают нас туда, мол, вам надо с Киргизией, с Казахстаном. И добавляют: ну, хорошо, с Россией у вас сейчас проблемы, конфликт на Востоке, но держитесь с Азербайджаном. Европейцам проще нас держать в таком поле. И это мое огромное разочарование, я с этим доживаю свою жизнь, и ничего не меняется. У нас на самом деле был шанс оторваться от этого стереотипа во времена этого «проклятого Порошенко», как его теперь называют. Но и тогда этого не произошло. В Европе не хотели. Они ждали, когда Порошенко уйдет, и они вернутся к своим отношениям с Россией». Писатель считает, что украинский народ никогда не был «государственным». Когда наступило «первое испытание на государственность, украинцы не сдали этот экзамен. Его составила и прошла часть добровольцев и волонтеров, которые погибали на Майдане, в «АТО». Но это пять процентов, остальные украинцы испытания не прошли».