Будапешт, , 13:02 — REGNUM Венгрии придется применить силу для защиты южных рубежей Европейского союза (ЕС) в случае, если Турция откроет границу для потоков беженцев в Европу. Об этом 17 октября сообщил журналистам премьер-министр Турции Виктор Орбан.

«Если Турция отправит дальше сотни тысяч (беженцев), тогда нам придется применить силу для защитить венгерской границы и сербско-венгерской границы», — приводит агентство Reuters слова Орбана.

Также он отметил, что не хотел бы, чтобы Венгрию вынудили на подобные действия.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 10 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил «открыть двери для беженцев в ЕС», если Европа не перестанет осуждать военную операцию Турции в Сирии «Источник мира».