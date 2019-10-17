Киев, , 12:57 — REGNUM Инцидент с чучелом, оставленным на ступенях киевской синагоги, является «тревожным актом антисемитизма». Об этом говорится 16 октября на официальной странице посольства Израиля на Украине в социальной сети Twitter.

«Надеемся, что правоохранительные органы арестуют виновных. Украине придётся прилагать больше усилий для борьбы с антисемитизмом, если нет, то насилие распространится от чучел к живым людям», — прокомментировали в посольстве.

Напомним, 14 октября на ступенях синагоги имени Бродского в Киеве неизвестные подбросили облитое красной краской чучело. На месте лица была прикреплена фотография украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

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В тот же день в Киеве прошёл многотысячный нацистский марш, посвящённый годовщине создания прогитлеровского формирования ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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