Киев, 17 октября 2019, 12:57 — REGNUM Инцидент с чучелом, оставленным на ступенях киевской синагоги, является «тревожным актом антисемитизма». Об этом говорится 16 октября на официальной странице посольства Израиля на Украине в социальной сети Twitter.
Напомним, 14 октября на ступенях синагоги имени Бродского в Киеве неизвестные подбросили облитое красной краской чучело. На месте лица была прикреплена фотография украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
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В тот же день в Киеве прошёл многотысячный нацистский марш, посвящённый годовщине создания прогитлеровского формирования ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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