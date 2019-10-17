Ереван, 17 октября 2019, 12:52 — REGNUM Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье узурпация власти.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее депутат парламента Арман Бабаджанян передал в генпрокуратуру заявление о преступлении, совершенном действующим председателем Конституционного суда Грайром Товмасяном. По его мнению, он избран судьей КС с нарушением закона.
Сегодня, 17 октября, также стало известно, что следователь Специальной следственной службы утром посетил главный офис бывшей правящей Республиканской партии Армении, чтобы изъять документы, касающиеся прекращения членства Грайра Товмасяна в Республиканской партии.
Следственные действия также проведены в здании Конституционного суда Армении.
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