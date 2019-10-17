Минск, , 12:48 — REGNUM Работников белорусских госучреждений образования и медицины настойчиво зазывают вступить в ряды созданного в поддержку Александра Лукашенко «общественного» объединения РОО «Белая Русь». О содержании бесед с начальством работники делятся в социальных сетях.

Активизация уговоров вступить в провластное объединение нарастает и часто принимает формы жёсткого психологического прессинга. Работникам постоянно напоминают, что у них образовался некий «долг» — вступить в РОО «Белая Русь».

Немногие врачи и учителя решаются открыто оспаривать такое мнение своего начальства. Однако и заметного потока желающих пополнить номенклатурное объединение также не наблюдается: под различными предлогами работники уклоняются от заполнения заявлений, с которыми заместители руководителей «по идеологии» едва ли не преследуют членов трудовых коллективов.

Люди жалуются на постоянные напоминания «вступить в Белую Русь» на «пятиминутках» и «днях политинформации» («единых днях информирования»), когда местные и заезжие пропагандисты занимаются откровенной политической рекламой РОО «Белая Русь», «БРСМ» и других созданных в поддержку Лукашенко организаций, финансируемых из республиканского и местных бюджетов. Отмечены случаи, когда работникам предлагали лишь расписаться в заявлениях о вступлении — все данные уже были кем-то внесены за них и, вероятно, взяты из личных дел.

РОО «Белая Русь» было создано в 2007 году, его основу составила бюрократия постсоветской республики. С тех пор госагитпроп активно рекламирует эту организацию, преподнося как «самое массовое общественное объединение страны». Возглавляет РОО «Белая Русь» бывший актёр и номенклатурщик Геннадий Давыдько.