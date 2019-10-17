Киев, , 12:47 — REGNUM Обвал рейтинга президента Украины Владимира Зеленского вызван усталостью избирателей и постоянным ожиданием того, когда политик начнёт выполнять свои предвыборные обещания, заявил украинский политолог Михаил Погребинский, сообщил 17 октября телеканал 112.ua.

«Мне кажется, что люди устали или начинают уставать ожидать каких-то конкретных результатов по тем вопросам, которые обещал решить кандидат в президенты и потом президент Зеленский. Прежде всего, это вопрос о мире», — прокомментировал эксперт.

Напомним, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) зафиксировал начало падения рейтинга Зеленского с 73% до 66%.

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Как сообщало издание «Украинская правда», ранее глава КМИС Владимир Паниотто заявил, что рейтингу Зеленского больше всего угрожает негатив, связанный с началом отопительного сезона на Украине, а также выполнение «формулы Штайнмайера».

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