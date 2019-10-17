Москва, , 12:39 — REGNUM Проблема не в том, что Европейский суд по правам человека «призывают к вмешательству в международную политику», а в том, что сам этот суд, как и Совет Европы в целом, является политическим инструментом Запада, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 октября, комментируя высказывания заместителя министра юстиции РФ Михаила Гальперина.

Ранее Гальперин в интервью ТАСС заявил, что ЕСПЧ «вовлекли в международные конфликты, территориальные споры, дипломатические претензии», а сам суд в последние годы «поощряет подачу заявлений, имеющих явно политический контекст».

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«Сказать, что ЕСПЧ «призывают к вмешательству в международную политику» — это явное упрощение. ЕСПЧ, как и другие связанные с Советом Европы организации, как и сам Совет Европы в целом — это активные инструменты международной политики Европейского союза, совокупного Запада.

Сразу после присоединения нашей страны к Совету Европы ЕСПЧ как инструмент «мягкой юридической силы» стал активно использоваться для оказания на руководство России и её граждан целенаправленного политического и идеологического давления. Немало рядовых граждан России нашли в ЕСПЧ управу на распоясавшихся российских чиновников, на некачественную работу судов и органов власти нашей страны, — это так.

Но это не должно заслонять другого. Например, работы ЕСПЧ по продвижению концепции так называемой «оккупации» Латвии, Литвы и Эстонии Советским Союзом в 1940 году. Или усилий ЕСПЧ в поддержку реваншистского преследования ветеранов Красной Армии и советских спецслужб в этих странах за так называемые «военные преступления» в годы Великой Отечественной войны, выражавшиеся в уничтожении гитлеровских коллаборационистов.

Есть немало и других примеров. Помню, как иск против Латвии смертельно больного ветерана Великой Отечественной войны Василия Макаровича Кононова был отложен судом на неопределённый срок, а иск Михаила Ходорковского к России в то же самое время получил характер приоритетного.

Хорошо, что сегодня наш Минюст, наш МИД, другие ведомства видят эту политизированность ЕСПЧ. Но это данность, и пока Россия будет оставаться в Совете Европы, ЕСПЧ будет самым активным образом использоваться западными европейцами и крутящимися вокруг них лимитрофами как инструмент антироссийской политики. Надо быть готовым это парировать, но расклад сил в любом случае будет не в нашу пользу», — отметил Михаил Демурин.