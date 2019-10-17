Москва, 17 октября 2019, 12:37 — REGNUM Лидеры протестов, сотрясающих Барселону, хотят добиться каталонской независимости, но у них это не получится, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
При этом эксперт призвал не забывать, что Каталония — это не обычный регион Испании, так как он обладает широчайшими правами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Испании в результате масштабных акций протеста в городах Каталонии, которые прошли вечером 16 октября, пострадали не менее 52 человек — 32 человека пострадали в Барселоне, ещё 10 — в Льейде, пять человек — в Жироне. Также есть пострадавшие в Сильсе, Салленте, Манресе и Таррагоне.
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