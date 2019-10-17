Москва, , 12:37 — REGNUM Россия нацелена на продвижение сотрудничества в рамках Арктического совета как ключевой международной организации в Арктике. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.

На пресс-конференции, приуроченной к IX Международному форуму «Арктика: настоящее и будущее», он отметил, что все рекомендации, выводы, которые будут сделаны и прозвучат на форуме, будут учтены и найдут своё отражение в новой стратеги развития арктической зоны России до 2035 года. Также по итогам форума будет принята общественная резолюция по широкому кругу вопросов устойчивого развития Арктики.

Напомним, IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» пройдет 5−7 декабря в Санкт-Петербурге.

В 2018 году на форуме обсуждались такие тему, как развитие грузоперевозок по Северному морскому пути, экономические стимулы развития малого и среднего предпринимательства в Арктике, развитие и углубление международного арктического научного сотрудничества, пути повышения качестве жизни в Арктике. Участие в мероприятии приняли свыше 2 тыс. человек.