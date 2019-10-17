Пекин, , 12:31 — REGNUM Власти Китая выразили Соединенным Штатам протест в связи с новыми требованиями к работающим в США дипломатам из КНР. Об этом 17 октября на брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«Китай в связи с этим выразил протест и уже сделал американской стороне строгое представление», — сказал он.

По его словам, заявления американских властей о том, что Пекин якобы ограничивает действия дипломатов США, которые работают в КНР, не имеют под собой никаких оснований.

Как сообщало ИА REGNUM, в США с 16 октября ввели новые требования в отношении работающих в Соединенных Штатах китайских дипломатов, согласно которым они должны заранее уведомлять Госдеп об их официальных визитах к представителям властей.

Также отметим, что ранее официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомэня (бывших Гонконга и Макао) Ян Гуан выразил решительный протест в связи с принятием палатой представителей Конгресса США так называемого «закона о правах человека и демократии в Сянгане»

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