Новосибирск, , 12:26 — REGNUM В Новосибирскую область с рабочей поездкой прибыла заместители министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. Она возглавила делегацию Минсельхоза РФ в региона. Как сообщили ИА REGNUM в новосибирском правительстве, губернатор Андрей Травников и Оксана Лут уже провели рабочую встречу.

Стороны обсудили вопросы производства зерновых, зернобобовых и масличных культур в сибирском регионе, а также развитие экспортного потенциала, в том числе, за счёт усовершенствования транспортной логистики.

Как отметили в пресс-службе правительства Новосибирской области, принимавшие участие во встрече крупнейшие федеральные экспортеры зерна выразили заинтересованность в работе с местными поставщиками, а также сельхозтоваропроизводители.

«Развитие экспортного потенциала АПК крайне важно для Новосибирской области. Регион полностью закрывает свою внутреннюю потребность в зерне и имеет существенный профицит — за последние пять лет порядка 700 тысяч тонн ежегодно, который необходимо реализовывать за пределы области», — сказал заместитель новосибирского губернатора Вячеслав Ярманов.

Замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут, говоря об экспортном потенциале региона, обратила внимание на более высокое качество сибирского зерна в сравнении с зерном из центральной части страны. Однако проблемы транспортной логистики, связанные с удалённым от внешних границ положением, уменьшают возможности сбыта зерна. И чем эффективнее удастся решить этот вопрос, чем больше будет у сибирских регионов возможностей по сбыту зерна — тем лучше будет как для Сибири, так и для страны в целом, отметила Лут.