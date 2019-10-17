Минск, , 12:34 — REGNUM Инцидент с гражданкой России Анной Богачевой, который произошел в Минске, 17 октября прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер заявил, что ничего серьезного не произошло, но событие было раздуто рядом российских Telegram-каналов. Он также рассказал подробности инцидента.

«Мы же IT-страна — в компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под чьим-то вниманием … Может быть, человек совершил убийство, еще что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему», — рассказал Лукашенко.

Белорусский президент также напомнил, что около десяти лет назад ряд дипломатов, в том числе и посол США были высланы из Белоруссии за вмешательство в местные выборы. Причем он отметил, что их вмешательство было открытым.

«Скажите, как я после этого должен относиться к вмешательству в американские выборы, если даже было», — пояснил свою позицию Лукашенко.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что гражданку России Анну Богачеву 13 октября задержали в Минске, а причиной для этого стал запрос США. Богачева находится под американскими санкциями из-за того, что Вашингтон подозревает ее в причастности к якобы имевшему место «вмешательству России в выборы в США». 15 октября стало известно, что Богачева вернулась в Россию.

Позже заместитель главы прокурора Белоруссии заявил, что задержания, как такового не было, а в СМИ не так поняли юридические формулировки.