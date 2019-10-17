Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Представители Украины встретились с заместителем директора Международного валютного фонда (МВФ) Девидом Липтоном, заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий 16 октября в социальной сети Twitter.

«Первая из встреч с МВФ состоялась сегодня. Вместе с руководителями Минфина и Миниэкономики общались с заместителем директора МВФ Дэвидом Липтоном», — отметил он.

Смолий также добавил, что украинская делегация встретилась с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Напомним, ранее представители Украины прибыли в Вашингтон для продолжения переговоров с МВФ о долгосрочной программе кредитования Украины.

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Как сообщило ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила о «важнейшем» изменении. Речь идёт о том, что МВФ теперь относит Украину не к странам СНГ, а к странам «развивающейся Европы».

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